नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हॉस्टल की फीस में बढ़ोतरी और नए नियम मामले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. 18 नवंबर यानी आज के दिन जेएनयू छात्र संघ ने संसद तक मार्च निकाला है. यह मार्च ऐसे समय में निकाला गया जब कैंपस बाहर धारा 144 लागू की गई है.

इस मार्च में छात्र Too Save Public Education का नारा लेकर कैंपस से मार्च निकाल रहे हैं. वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने कैंपस को छावनी में बदल दिया है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस मार्च को संसद तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा.

Delhi: Police stops Jawaharlal Nehru University students at Ber Sarai road, not allowed to march ahead towards Parliament #JNU pic.twitter.com/Nf2VFnw2JH

— ANI (@ANI) November 18, 2019