नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में छात्रों पर हुए हमले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम मंगलवार को जेएनयू कैंपस पहुंची. टीम को लीड कर रहीं दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी सिंह ने कहा कि है कि उन्होंने कैंपस में घटनास्थलों का दौरा किया है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने उन पर भरोसा जताया है.

उन्होंने कहा, “हमने सभी स्थानों का दौरा किया और जेएनयू में छात्रों के साथ बातचीत की. वर्तमान में जांच प्रारंभिक चरण में है. छात्रों ने हम पर अपना भरोसा रखा है और हमें कुछ इनपुट दिए हैं.” बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में छात्रों पर हुए हमले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम गठित की है. पुलिस कमिश्नर ने इस जांच के आदेश दिए हैं. दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी सिंह यह जांच कर रही हैं.

Joint Commissioner Shalini Singh, Delhi Police: We have visited all the spots and interacted with students in JNU. Currently the investigation is in its initial stage.

