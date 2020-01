नई दिल्‍ली: जेएनयू में बीते दिनों हुई 5 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में दिल्‍ली पुलिस ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर जांच के बारे में जानकारी दी. दिल्‍ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद संदिग्‍धों की फोटो जारी की है. दिल्‍ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी डॉ. जॉय तिर्की ने कहा कि अब तक तीन मामले दर्ज किए गए हैं और इनकी जांच जारी है. संदिग्‍ध हमलावरों में जेएनयू छात्रसंघ अध्‍यक्ष आइशी घोष का नाम भी शामिल है.

इस बारे में आइशी ने कहा, दिल्‍ली पुलिस अपनी जांच कर सकती है. मेरे पास भी उन्‍हें दिखाने के लिए सबूत हैं कि कैसे मुझ पर हमला किया गया.

दिल्ली पुलिस पीआरओ, एमएस रंधावा ने कहा कि दर्ज आपराधिक मामलों के बारे में क्राइम ब्रांच द्वारा जेएनयूवी हिंसा घटना के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है, लेकिन यह देखा गया है कि इन मामलों से संबंधित बहुत सी गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं.

जेएनयू हिंसा पर डीसीपी डॉ. तिर्की ने कहा, जिन लोगों की पहचान की गई है, उनमें चुनचुन कुमार, पंकज मिश्रा, आइशी घोष (JNUSU President elect), वास्‍कर विजय, सुचेता तलुकराज, प्र‍िया रंजन, दोलन सावंत, योगेंद्र भारद्वाज, विकास पटेल शामिल हैं.

