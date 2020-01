नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 5 जनवरी को हुई हिंसा की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डेटा और अन्य सबूत सुरक्षित रखने की मांग करने वाली विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसरों की याचिका पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, व्हाट्सऐप कंपनी, एपल कंपनी और गूगल कंपनी से सोमवार को जवाब मांगा.

पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने जेएनयू प्रशासन से हिंसा की सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखने और उसे सौंपने को कहा है. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ब्रिजेश सेठी ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई मंगलवार को होगी.

दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता (अपराध) राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को बताया कि हिंसा की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के पुलिस के अनुरोध पर जेएनयू प्रशासन की ओर से अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है.

JNU Administration: It has come to our notice that 2 JNU Teacher’s Association office bearers have announced a ‘non-cooperation plan’. It goes against the efforts for restoration of normalcy in campus & reflects the intention of JNUTA to disrupt normal functioning of University. pic.twitter.com/JmWYVMKGgC

— ANI (@ANI) January 13, 2020