JNU Violence: जेएनयू हिंसा मामला दिन पर दिन जोर पकड़ता जा रहा है. ऐसे में छात्र लगातार जेएनयू कुलपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. इसी बीच कुलपति एम जगदेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि 5 जनवरी की शाम विश्वविद्यालय कैंपस में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण हैं. हमारे कैंपस को सभी समस्याओं को चर्चा और बहस कर सुलझाने के लिए जाना जाता है. हिंसा समस्या का समाधान नहीं है. हम विश्वविद्यालय में हालात सामान्य बनाने को लेकर हर संभव प्रयास करेंगे.

JNU VC M Jagadesh Kumar: The incident that took place on Sunday, Jan 5 is unfortunate. Our campus is known for debates and discussions to resolve to any issues. Violence is not a solution. We will find every opportunity to make sure that normalcy returns to the University pic.twitter.com/4lOLDMgrkN

