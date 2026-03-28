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Jodhpur-Delhi Vande Bharat train: जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मिला नया स्टॉपेज, देखें स्टेशन और टाइमिंग
जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज में बदलाव किया है, जानिए अब कहां कहां रुकेगी, कितने बजे चलेगी. कौन से ट्रेन नंबर होंगे.
Jodhpur-Delhi Vande Bharat train: रेल मंत्रालय ने जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज में बदलाव किया है. इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2025 को किया था, अब इस ट्रेन की कमर्शियल यात्रा 27 सितंबर शुरू की गई है.
जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस: ट्रेन नंबर, यात्रा का समय, फ्रीक्वेंसी
जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 26481/26482 के रूप में चलती है. यह ट्रेन 606 km की दूरी 08:05 घंटे में तय करती है. यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलती है. इसका रखरखाव और संचालन उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) ज़ोन द्वारा किया जाता है.
जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस स्टॉपेज
जोधपुर और दिल्ली के बीच अपनी यात्रा के दौरान, ट्रेन नंबर 26481/26482 आठ स्टेशनों के बजाय नौ स्टेशनों पर रुकेगी. ये स्टेशन हैं: मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, गांधीनगर जयपुर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी और गुड़गांव.
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) अमित सुदर्शन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर एक ट्रायल स्टॉपेज शुरू किया है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस टाइमिंग
ट्रेन नंबर 26481 जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से 05:30 बजे निकलती है, जयपुर 09:20 बजे पहुंचती है, 09:25 बजे वहां से निकलती है, और दिल्ली कैंट 13:30 बजे पहुंचती है.
वापसी की दिशा
वापसी में ट्रेन नंबर 26482 दिल्ली कैंट–जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से 15:10 बजे रवाना होती है, जयपुर 19:00 बजे पहुंचती है, वहां से 19:05 बजे रवाना होती है, और जोधपुर 23:20 बजे पहुंचती है.
ये ट्रेनें चलेंगी
- ट्रेन नंबर 26481, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, 29.03.26 से प्रभावी रूप से गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर 09:34 बजे पहुंचेगी और 09:36 बजे रवाना होगी.
- ट्रेन नंबर 26482, दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, 29 मार्च, 2026 से प्रभावी रूप से गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर 18:37 बजे पहुँचेगी और 18:39 बजे रवाना होगी.
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