Johnson & Johnson Covid-19 Vaccine: कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने जहां एक तरफ दुनिया की चिंता बढ़ा दी है वहीं इन सबके बीच राहत की एक खबर ये है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन की एक सिंगल डोज ही कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में असरदार है. कंपनी ने कहा है कि इस वैक्सीन की सिंगल डोज कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ ही सार्स ग्रुप के अन्य वायरस के वेरिएंट पर भी असरदार है. इसके साथ ही कंपनी ने यह भी दावा किया है कि इनका टीका वायरस से टिकाऊ सुरक्षा प्रदान करता है.

बता दें कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने के बाद इसके डर से कई देशों ने कोरोना प्रतिबंध एक बार फिर से लागू कर दिया है. कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि यह वेरिएंट इतना खतरनाक है कि इस पर वैक्सीन भी असर नहीं करती है. इस वजह से इस वेरिएंट का डर पूरी दुनिया में फैल गया है.

डेल्टा वेरिएंट को मात देने में सक्षम है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन

कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इसकी कोविड -19 वैक्सीन लेने वाले लोगों ने डेल्टा सहित सभी वेरिएंट के खिलाफ कम से कम आठ महीने के दौरान मजबूत न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पैदा की हैं. कंपनी ने यह भी कहा है कि इसका टीका वायरस पर 85 प्रतिशत प्रभावी है और यह अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने और वायरस से होने वाली मौतों को रोकने में भी मदद कर सकता है.

Johnson & Johnson today announced data that demonstrated its single-shot #COVID19 vaccine generated strong, persistent activity against the rapidly spreading Delta variant and other highly prevalent SARS-CoV-2 viral variants. pic.twitter.com/MMiqmfrTS0

— ANI (@ANI) July 2, 2021