Johnson and Johnson, single-dose COVID19 vaccine, approval for Emergency Use, India : कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए देश में एक और कोविड-19 वैक्‍सीन (COVID19 vaccine) के इस्‍तेमाल को आपात मंजूरी म‍िल गई है. यह कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson), जिसके सिंगल डोज कोविड वैक्‍सीन (single-dose COVID19 vaccine) को कल शुक्रवार को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दी गई है.

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, "'भारत में जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक वाले कोविड-19रोधी टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है". केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मांडविया ने यह जानकारी आज शनिवार को ट्वीट करके दी है.

जॉनसन एंड जॉनसन ने शुक्रवार को इमरजेंसी स्‍वीकृति के लिए आवेदन किया था और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने उसी दिन ही मंजूरी दे दी.

जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया, ” हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 7 अगस्त 2021 को, भारत सरकार ने भारत में जॉनसन एंड जॉनसन COVID19 सिंगल-डोज़ वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए) जारी किया, ताकि 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में COVID को रोका जा सके.

We are pleased to announce that on 7th August 2021, the Government of India issued Emergency Use Authorization (EUA) for the Johnson & Johnson #COVID19 single-dose vaccine in India, to prevent COVID in individuals 18 years of age and older: Johnson & Johnson India spokesperson pic.twitter.com/hvuMdnrhS3

