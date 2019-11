नई दिल्ली: संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिणी रेंज) देवेश श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रोटेस्ट कर रहे पुलिस वालों की सभी मांगे मान ली जाएंगी और उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी. उन्होंने प्रदर्शन कर रहे पुलिस कर्मियों से कहा, “आपकी सभी मांगें मान ली जाएंगी. साकेत और तीस हजारी कोर्ट की घटनाओं के संबंध में भी एफआईआर दर्ज की गई हैं. प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी.”

Devesh Srivastava, Joint Commissioner of Police (Southern Range): All your demands will be accepted. FIRs have also been registered in connection with Saket and Tis Hazari Court incidents. No departmental action will be taken against those who are protesting. https://t.co/tsr6m1ZBu5 pic.twitter.com/mz1mWECFHJ

— ANI (@ANI) November 5, 2019