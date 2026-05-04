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Jorhat Vidhan Sabha Election Results LIVE: जोरहाट सीट पर किसका पलड़ा भारी? बस शुरू हो रही हो रही मतगणना

Jorhat Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: कांग्रेस ने गौरव गोगोई को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने हितेंद्र नाथ गोस्वामी को मैदान में उतारा है.

Jorhat Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (जोरहाट विधानसभा चुनाव परिणाम / जोरहाट इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): असम की जोरहाट विधानसभा सीट राज्य की अहम राजनीतिक सीटों में गिनी जाती है. यह सीट जोरहाट जिले में आती है और ऊपरी असम के राजनीतिक समीकरणों पर इसका बड़ा असर रहता है. यहां मुख्य मुकाबला आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच देखने को मिलता है. अबकी बार इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव गोगोई और भाजपा से हितेंद्र नाथ गोस्वामी मैदान में हैं.

जोरहाट विधानसभा सीट से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए नीचे स्क्रॉल करें…

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