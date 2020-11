ELECTIONS 20202: बिहार में जहां तीन नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो वहीं देश के 10 राज्यों में 54 सीटों के लिए उपचुनाव भी हो रहा है. बिहार में दूसरे चरण के लिए हो रहे मतदान में जहां कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो वहीं उपचुनाव में भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है. वहीं चुनाव के दौरान मतदाताओं के हौसले भी बुलंद हैं. वोटिंग के दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो मतदाताओं के उत्साह को दर्शाती हैं. तो वहीं कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे-भई वाह. Also Read - बॉलीवुड एक्टर विजय राज गिरफ्तार, को-एक्ट्रेस ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

हरियाणा के सोनीपत में भैंसवाल कलान विधानसभा सीट के लिए चल रहे मतदान में एक ऐसा ही नजारा दिखा. एक बेटा अपने वृद्ध पिता को कंधे पर लेकर मतदान करने पहुंचा औऱ पिता ने मतदान किया. जिसने भी बेटे की पितृभक्ति और पिता का हौसला देख, देखता ही रह गया.

ऐसा ही एक वीडियो मध्यप्रदेश के ग्वालियर के एक मतदान केंद्र पर दिखा जहां एक व्यक्ति अपनी मां को गोद में उठाकर मतदान करवाने पहुंचा. बता दें कि प्रदेश में उपचुनाव हुआ है.

#WATCH Madhya Pradesh: A man carries his elderly mother in his arms to the polling booth in Gwalior to help her cast her vote in the by-election to the state assembly constituency.

Voting being held on 28 assembly seats of the state today. pic.twitter.com/E27e0BoChx

— ANI (@ANI) November 3, 2020