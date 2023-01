Joshimath Landslide: पहले से ही धंस रही जमीन, अब शुरू हो गई भारी बर्फबारी, जोशीमठ पर बढ़ सकता है खतरा-देखें वीडियो

Joshimath Landslide: उत्तराखंड का जोशीमठ पहले से प्राकृतिक आपदा भू-धंसाव के खतरे को झेल रहा है. वहीं दूसरी तरफ गुरुवार से जोशीमठ में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है. इस बर्फबारी के कारण वहां की हालत और बिगड़ सकती है. गुरुवार को, जिला प्रशासन ने होटल मलारी इन को गिराने की प्रक्रिया शुरू की और अगले दिन क्षतिग्रस्त माउंट व्यू को नष्ट करना शुरू कर दिया, इस डर से कि अगर एक समय में एक होटल को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो दूसरा गिर जाएगा.

राज्य आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र के विभिन्न तकनीकी संस्थानों ने जोशीमठ में भू-धंसाव के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन पूरा करने के लिए समय सीमा तय की है. बुलेटिन के अनुसार, रविग्राम वार्ड में सबसे अधिक (161) मकानों में दरारें आई हैं. इसके बाद गांधीनगर (154 घर) का नंबर आता है, जहां से सबसे अधिक निवासियों को निकाला गया है.