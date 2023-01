जोशीमठ: सीएम धामी ने सेना, ITBP, NDRF व जिले के सीनियर अधिकारियों के साथ की मीटिंग, दिया ये निर्देश

Joshimath Land Subsidence: जोशीमठ लैंडस्लाइड के मुद्दे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को सेना,आईटीबीपी, एनडीआरएफ और भूस्खलन की जांच में लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों, जिला प्रशासन, पुलिस के साथ बैठक की. उन्होंने सभी एजेंसियों को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जोशीमठ में स्थिति का जायजा लेने के बाद धामी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ है और उनकी हर संभव मदद करेगी .

इससे पहले बुधवार दोपहर बाद जोशीमठ पहुंचे धामी ने देर रात तक राहत शिविरों का दौरा किया और वहां रह रहे लोगों से बातचीत की, साथ ही व्यवस्थाओं ​का जायजा भी लिया. जोशीमठ में प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना से दिन की शुरूआत करने के बाद धामी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार प्रभावितों के साथ है और सभी अधिकारियों को लोगों को हर संभव मदद देने के आदेश दिए गए हैं.