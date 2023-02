जम्मू कश्मीर के इस गांव में भी 'जोशीमठ जैसे हालात', घरों में दरारें आने के बाद 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया

जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक गांव में भी उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं. यहां भी घरों में दरारें आने के बाद 19 परिवारों को प्रशासन की तरफ से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि किश्तवाड़-बटोटे राष्ट्रीय राजमार्ग के पास थाथरी के नई बस्ती गांव में एक मस्जिद और एक मदरसे को भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया है. नई बस्ती गांव के कुछ घरों में कुछ दिन पहले दरारें आनी शुरू हो गई थीं, लेकिन एक दिन पहले हुए भूस्खलन से स्थिति और खराब हो गई. इसके बाद यहां प्रभावित घरों की संख्या 21 तक पहुंच गई.

J&K | The situation was aggravated last night. We received panic calls at midnight. Ten more houses subsided, and a total of 21 houses, one Masjid, & Madrassa have been evacuated. The area is under red alert: Athar Amin Zargar, SDM Doda pic.twitter.com/mh5BRwFEQZ — ANI (@ANI) February 3, 2023