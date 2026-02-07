Hindi India Hindi

पहले टूटा गेट फिर धड़ाम से गिरा भारी-भरकम झूला, 2 की हुई मौत, देखिए सूरजकुंड मेले में हुए हादसे का VIDEO

हादसे के बाद सूरजकुंड मेला ग्राउंड को खाली करा दिया गया है.

हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया है. यहां एक जॉयराइड झूला अचानक गिर गया. जिस समय हादसा हुआ, तब झूले पर करीब 18 लोग सवार थे. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं. घायलों का निजी और बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे झूला तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ आता है और अचानक गिर जाता है. इसके बाद मेले में चीख-पुकार मच जाती है. लोग इधर-उधर भागने लगते हैं. बताया जा रहा है कि झूला टूटने से पहले एक एंट्री गेट भी टूट गया था. हालांकि, इस दौरान किसी को चोट नहीं आई.

#WATCH | A joyride collapsed at Surajkand Mela in Faridabad, Haryana, earlier this evening. 9 people injured and admitted to a hospital. One Police Inspector, who was trying to save people, died. Visuals from the spot as a Forensics team carries out investigation. pic.twitter.com/Zw3QjPbddj — ANI (@ANI) February 7, 2026

कब तक चलेगा सूरजकुंड मेला?

39वां इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 31 जनवरी को शुरू हुआ था. इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया. यह मेला 15 फरवरी तक चलेगा. इसमें भारत के 30 राज्यों के लगभग 1150 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं.साथ ही 46 देशों के कलाकार भी पहुंचे हैं.

चश्मदीदों ने क्या बताया?

न्यूज एजेंसी ANI के साथ बातचीत में दो चश्मदीदों ने आपबीती सुनाई है. सूरजकुंड मेले में दुकानदार और चश्मदीद राघव ने बताया,”मैं कस्टमर अटेंड कर रहा था. अचानक धड़ाम की आवाज हुई. देखा तो झूला गिरकर रेलिंग में अटक गया था. अटके हुए झूले पर लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे.मैं उन्हें बचाने के लिए झूले पर चढ़ गया. 7 से 8 लोगों को नीचे उतार पाया हूं.”

नितेश नाम के एक और चश्मदीद ने ANI को बताया, “मैं अपने परिवार के साथ मेले में आया था. परिवार के कुछ सदस्य झूले पर थे. मैं उन्हें नीचे से ही देख रहा था. अचानक कुछ टूटने की आवाज हुई. फिर धम्म से झूला नीचे आकर किसी चीज से अटक गया. वो तो गनीमत रही कि मेरे परिवार में किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई है. लेकिन, हादसा बहुत भयानक था.”

हादसे में किनकी हुई मौत?

सूरजकुंड मेले में हुए हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश की मौत हो गई. उनकी ड्यूटी मेले में लगी थी. वह मूलरूप से मथुरा के रहने वाले थे.वह पलवल जिले के चांदहट थाने के SHO थे. 2 महीने में रिटायर होने वाले थे. वहीं, एक और महिला की मौत हुई है. फिलहाल इनकी पहचान नहीं हो पाई है.

ये झूला कितने वजन का होगा?

सूरजकुंड मेले में लगा ये झूला कितना भारी था, इसकी सटीक जानकारी नहीं है. लेकिन, आमतौर पर मेले में लगने वाले व्यावसायिक या बड़े झूलों की भार वहन क्षमता (Weight Capacity) बहुत अधिक होती है. प्रति सीट के हिसाब से ये आमतौर पर 250 पाउंड (लगभग 113 किलोग्राम) से अधिक भार सह सकते हैं. वहीं, बड़े झूलों (जैसे जायंट व्हील) की पूरी संरचना कई टन वजनी हो सकती है.

क्या कहते हैं अधिकारी?

घटना के बाद डिप्टी कमिश्नर (DC) आयुष सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे और मेला ग्राउंड को खाली करा दिया गया. डिप्टी कमिश्नर (DC) ने कहा, “इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वेंडर की लापरवाही की जांच की जाएगी और दोषी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा.” उन्होंने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

क्या कहते हैं मंत्री?

हादसे पर पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा, “पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.” वहीं, CM नायब सिंह सैनी ने भी कहा सभी घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है.”