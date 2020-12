JP Nadda Convoy Attacked: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP President JP Nadda) के काफिले पर हुए हमले से सियासत गरमा गई है. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इसे लेकर कहा कि केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है. बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा. Also Read - क्या है नया किरायेदारी कानून, जिसे यूपी में लागू करने जा रही योगी सरकार, होगा ये फायदा

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, ‘तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है. TMC के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दु:खद भी है और चिंताजनक भी.

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाये वो कम है. केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है. बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा.

Stone pelted on Nadda Ji's car will prove to be the last nail on TMC's coffin in West Bengal. Neither Bengal nor the country will tolerate this. Fearing failure, Mamata Banerjee facilitated this attack. It won't scare BJP: MP CM SS Chouhan on attack on BJP Chief's convoy in WB pic.twitter.com/gXoFaRSi4A

उधर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘नड्डा जी की कार पर हमला पश्चिम बंगाल में TMC के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा. न तो बंगाल और न ही देश इसे बर्दाश्त करेगा. असफलता के डर से ममता बनर्जी ने इस हमले को आसान बनाया.

I have been injured in this attack. The party president's car was also attacked. We strongly condemn it. In the presence of police, goons attacked us. It felt as if we were not in our own country: BJP leader Kailash Vijayvargiya at South 24 Paraganas https://t.co/H6FFf2G8WD pic.twitter.com/KSVIhDzUN8

— ANI (@ANI) December 10, 2020