स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा AIIMS में भर्ती, घबराहट की शिकायत के बाद पहुंचे अस्पताल- जानें कैसी है उनकी सेहत

JP Nadda Health Update: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को गुरुवार रात (अगस्त, 13, 2026) दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया. घबराहट की शिकायत के बाद जेपी नड्डा को एम्स में दाखिल कराया गया था. फिलहाल वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की हालत अभी स्थिर है और वह दिल्ली AIIMS के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की देखरेख में हैं.
Official statement by AIIMS New Delhi regarding the health status of Hon’ble Union Minister of Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda. pic.twitter.com/zsV5gXd4h9
— AIIMS, New Delhi (@aiims_newdelhi) August 14, 2026
AIIMS की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, ‘केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की 13 अगस्त, 2026 की शाम को बेचैनी की शिकायत के बाद जांच की गई, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल थी. उनकी हालत अभी स्थिर है और उन्हें निगरानी के लिए एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है.’
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