आधी रात मेदांता पहुंचे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, ICU में भर्ती सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद तेज हुई सियासी हलचल

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे.

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को सफदरजंग से मेदांता अस्पताल लाया गया.

देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की.

मेदांता के ICU में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में वांगचुक का इलाज जारी है.

इस मुलाकात के बीच NEET विवाद और CJP आंदोलन पर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई.

JP Nadda-Jitendra Singh Met Sonam Wangchuk: अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार (22 जुलाई) की शाम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके कुछ ही घंटे बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह देर रात अस्पताल पहुंचे और वांगचुक से मुलाकात की. इस घटनाक्रम ने आंदोलन और केंद्र सरकार के बीच संभावित संवाद को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से परीक्षा अनियमितताओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर अनशन पर हैं. उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में उनकी पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी. अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के तहत अपनी पसंद के अस्पताल में उपचार का अधिकार प्राप्त है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार शाम वांगचुक को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एंबुलेंस से मेदांता अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रही है. अस्पताल की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार भर्ती के समय उनकी हालत स्थिर थी, हालांकि कुछ चिकित्सीय चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं और उनका इलाज जारी है.

वांगचुक से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री

इसी बीच देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे. सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने वांगचुक का हालचाल जाना. हालांकि, मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. फिर भी इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे समय हुई है जब छात्रों के आंदोलन और परीक्षा विवाद को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं.

वांगचुक के समर्थन में चल रहे आंदोलन ने हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बना लिया है. संसद के मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष ने परीक्षा अनियमितताओं और छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा है. वहीं सरकार का कहना है कि वो संसद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

अलग-अलग थानों में मामले दर्ज

दूसरी तरफ पुलिस ने ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान हुई हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, पथराव और अन्य आरोपों को लेकर कई एफआईआर दर्ज की हैं. अलग-अलग थानों में दर्ज मामलों की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई, जबकि विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है.