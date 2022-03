होली का त्योहार खत्म होते ही सरकार गठन की कवायद ने जोर पकड़ लिया है. शनिवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित आवास पर देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा अलावा मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और गोवा के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए. इसके अलावा बीएल संतोष भी शाह के आवास पर पहुंचे.Also Read - यूपी की नई सरकार में अपना दल, निषाद पार्टी को क्या मिलेगा? JP Nadda ने अनुप्रिया पटेल; संजय निषाद संग की चर्चा

BJP president JP Nadda, Manipur's acting CM N Biren Singh, & National General Secretary (Org) of BJP B L Santhosh arrive at the residence of Union Home Minister Amit Shah, in Delhi pic.twitter.com/slWSKrpMni

