नई दिल्लीः भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की . पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता नड्डा सोमवार को निर्विरोध रूप से पार्टी अध्यक्ष चुने गए थे . भाजपा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीष प्राप्त किया.’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनके :प्रधानमंत्री मोदी: योग्य नेतृत्व में देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है. उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन में मैं पार्टी और इसकी विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखूंगा.’’ सोमवार को पार्टी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने से पहले नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे. पिछले साल जून में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए नड्डा अमित शाह की जगह पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं.

Under PM Modi’s guidance, will take party’s ideology to every household, says JP Nadda

