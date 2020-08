नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहने के बाद कि पीएम-केयर्स फंड से मिलने वाले पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ‘कुटिल मंसूबों’ पर निशाना साधा है. राहुल ने पीएम-केयर्स फंड पर सवाल उठाए थे. Also Read - कांग्रेस ने मार्क जुकरबर्ग को लिखा पत्र, फेसबुक मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग

नड्डा ने ट्वीट किया, "पीएम-केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले ने राहुल गांधी और उनके भाड़े के आदमियों (रेंट-ए-कॉज बैंड) के कुटिल मंसूबों पर पानी फेर दिया है. यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के गलत इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई सामने आती है."

The verdict by Supreme Court on PM CARES is a resounding blow to the nefarious designs of Rahul Gandhi & his band of 'rent a cause' activists. It shows that the truth shines despite the ill intent and malicious efforts of the Congress party and its associates.

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) August 18, 2020