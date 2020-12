Stones Hurled At JP Nadda’s Convoy In Bengal: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP President JP Nadda) के काफिले पर हुए हमले से सियासत गरमा गई है. हमले में BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (kailash vijayvargiya) और मुकुल रॉय (Mukul Roy) समेत कई नेता बाल-बाल बच गए हैं. इसे लेकर BJP अध्यक्ष नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि वे इसलिए सुरक्षित रहे, क्योंकि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी. वहीं, पथराव के कारण अन्य भाजपा नेताओं के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. Also Read - पश्चिम बंगाल: बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, कैलाश विजयवर्गीय घायल, कार के शीशे टूटे

पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन दक्षिण 24 परगना जिला में गुरुवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, आज मैं यहां आया हूं, तो रास्ते में मुझे जो दृश्य देखने को मिला, वो इस बात को बताता है कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल अराजकता और असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है. आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा के आशीर्वाद से पहुंचा हूं. टीएमसी के गुंडों ने प्रजातंत्र का गला घोंटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.

BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय, राहुल सिन्हा को देखिए, इनकी गाड़ियों को देखिए. मैं तो इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वरना आज कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जिस पर हमला न हुआ हो. ये अराजकता ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, ममता जी की सरकार यहां से जाने वाली है, और बंगाल में कमल खिलने वाला है.

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने पश्चिम बंगाल में पुलिस और प्रशासन के राजनीतिकरण का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, यहां पुलिस और प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा है. हमें इसे रोकना है और यहां कमल खिलाना है.

Stone pelted on Nadda Ji's car will prove to be the last nail on TMC's coffin in West Bengal. Neither Bengal nor the country will tolerate this. Fearing failure, Mamata Banerjee facilitated this attack. It won't scare BJP: MP CM SS Chouhan on attack on BJP Chief's convoy in WB pic.twitter.com/gXoFaRSi4A

