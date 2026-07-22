राहुल को बच्चों के हित की चिंता नहीं, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार- नड्डा बोले- छात्रों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय

JP Nadda Press Conference: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार रात प्रेस कांफ्रेंस करके लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 22, 2026, 9:26 PM IST
राहुल को बच्चों के हित की चिंता नहीं, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार- नड्डा बोले- छात्रों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार रात नीट पेपर लीक मामले में प्रेस कांफ्रेंस की.(photo credit, ANI)

JP Nadda Press Conference: जेपी नड्डा ने बुधवार रात प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है. जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं. उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आलोचना की और उनसे तथा अन्य राजनीतिक दलों से कहा कि वे इस मामले का राजनीतिकरण न करें और गतिरोध का समाधान खोजने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करें.

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने बुधवार को भरोसा दिलाया कि सरकार संसद में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और NEET पेपर लीक के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है.

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क्या है नड्डा का पूरा बयान

नड्डा ने कहा, छात्रों की मांगों और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों के बारे में मेरी पहली अपील है कि हमें इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए; इससे राजनीतिक लाभ उठाना गलत है. यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और चर्चा के लिए सबसे अच्छी जगह संसद है. हम चर्चा के लिए तैयार हैं. हम इस मुद्दे के हर पहलू पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं.

नड्डा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे केंद्र को निशाना बनाने के लिए चुनिंदा तरीके से परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में हुई ऐसी ही घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं.

150 पेपर लीक का जिक्र, हर मामले की जांच को तैयार

नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में अपनी प्रस्तुति में लगभग 150 पेपर लीक का जिक्र किया था, लेकिन सरकार हर मामले की जांच करने के लिए तैयार है. नड्डा ने कहा, यह जांच का मामला है और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, सरकार जांच करेगी और सच्चाई को जनता और देश के सामने रखेगी.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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