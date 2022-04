होसपेट (कर्नाटक): भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं से रविवार को बदलाव का माध्यम बनने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि देश आगे बढ़े. कर्नाटक में 2023 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रदेश कार्यकारी समिति में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा- ‘‘हम अपने ‘मिशन रिपीट’ को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं. हम ‘पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और आखिरी में स्वयं’ के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं.’’Also Read - तेलंगाना विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने TRS से गठबंधन करने से किया इंकार, अकेले लड़ेगी

जेपी नड्डा ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से जनता तक पहुंचने और राज्य के साथ ही केंद्र में भाजपा की सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा. उन्होंने कहा, ''हमें इस सिद्धांत के साथ काम करना होगा : 'हम सभी यह देखने के लिए अपने मिशन के प्रति समर्पित हैं कि भारत आगे बढ़े और हम यह देखने के लिए भी तैयार हैं कि पार्टी और मैं बदलाव का साधन बनूं.'' उन्होंने कहा कि पार्टी की दूरदर्शिता और मिशन शीशे की तरह साफ होना चाहिए कि कार्यकर्ता और नेता कुर्सी, विधायक, मंत्री या सांसद बनने के पीछे नहीं हैं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि समाज में बदलाव हो.

नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गयी विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया, जिसने लोगों की जिंदगियों को बदला है. इनमें स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, 'एक देश एक राशन कार्ड' और प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना शामिल है. भाजपा नेता ने पार्टी कैडर से राज्य में अगले चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा. उन्होंने कहा, ''मोदी और येदियुरप्पा के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में यह कर्नाटक का स्वर्ण काल है, जहां वह विकास की ओर मार्च कर सकता है.''

Corruption and Congress are synonyms. Where there is BJP there is a mission, where there is Congress there is a commission. Corruption and Congress are two sides of one coin: BJP president JP Nadda at Karyakarta Samavesh in Hosapete, Karnataka pic.twitter.com/cFj8Y3wyzN

— ANI (@ANI) April 17, 2022