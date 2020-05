नई दिल्ली: भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए शनिवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को कोविड-19 और इससे जुड़े संकट के बारे में बुनियादी समझ नहीं है और न ही उन्होंने इसका समुचित अध्ययन किया है जिसके कारण वह भ्रमित करने वाली बातें कहते रहते हैं . Also Read - Hair Tips: जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ को चुटकियों में खत्म कर सकती हैं आपके किचन में रखी ये चीजें, एक बार जरूर करें ट्राई

नड्डा ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संवाददाताओं से यह बात कही. उनसे कोरोना वायरस से निपटने के तौर-तरीकों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सवाल उठाये जाने के बारे में पूछा गया था.

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, '' राहुल गांधी को इन सभी चीजों (कोविड-19) की समझ कम है, वह इन सब चीजों को समझा नहीं पाते और इसलिये भ्रमित करने वाली बातें कहते रहते हैं. '' राहुल पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि कभी वह (राहुल गांधी) कहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी क्यों नहीं लगाया, कभी कहते हैं कि लॉकडाउन कोरोना से लड़ने का उपाय नहीं है. वह राजनीति के लिये बार-बार बयान बदलते हैं .

The BJP hasn’t politicised #coronavirus crisis but Congress’ approach hasn’t been responsible which led to allegations and counter-allegations, and it is unfortunate. Our party believes in serving people, all our workers were out on the streets to help labourers: JP Nadda pic.twitter.com/QMugIX8J7T

