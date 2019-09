कोलकाता: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने का विरोध करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बरसते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शुक्रवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार का समय खत्म हो चुका है. अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर यहां एक सेमिनार में नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की देशभक्ति पर भी सवाल उठाए और कहा कि राहुल गांधी के बयानों का पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ उपयोग किया.

BJP Working President JP Nadda in Kolkata: Why did Mamata Banerjee oppose the abrogation of Article 370? Is vote bank politics more important for her than the nation? Is power more dear to her than the nation? The writing on the wall is clear, she will be out of power soon. pic.twitter.com/wgm4ljkABT

