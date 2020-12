पश्चिम बंगाल में BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP President JP Nadda) के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासत गरमा गई है. BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लेकर ममता सरकार (Mamata Banerjee) पर हमला करारा हमला बोला. नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ‘कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है’ क्योंकि प्रशासन ध्वस्त हो चुका है तथा ‘कट मनी’ संस्कृति आज की व्यवस्था बन चुकी है. Also Read - बंगाल में लोग भयमुक्त होकर मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए: आकाश विजयवर्गीय

नड्डा ने देश शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके काफिले पर हुआ हमला राज्य में ममता बनर्जी सरकार की ‘मानसिकता और निराशा’ के बारे में काफी कुछ कहता है. भाजपा अध्यक्ष के काफिले पर आज सुबह तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कथित कार्यकर्ताओं ने उस समय हमला किया, जब वह पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने कोलकता से दक्षिणी 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जा रहे थे. Also Read - JP Nadda के काफिले पर हुए अटैक पर ममता बनर्जी का आया बयान- 'इतने सुरक्षाकर्मी होते हैं, कोई आप पर हमला...'

नड्डा ने कहा, ‘जब निर्वाचित सदस्य सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी की क्या दशा होगी? बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है, प्रशासन ध्वस्त हो चुका है.’ भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल में ‘कट मनी’ आज की व्यवस्था बन चुका है. उन्होंने दावा किया कि 2021 में अप्रैल-मई में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में ‘अराजक’ तृणमूल कांग्रेस सरकार अपदस्थ हो जाएगी. Also Read - भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसौदिया के आवास के बाहर प्रदर्शन किया

130 BJP workers have been killed in West Bengal…What will the plight of the common man, if elected representatives are not safe here? Lawlessness is at the peak, the administration has collapsed in West Bengal: BJP President J P Nadda on the law & order situation in West Bengal https://t.co/NO9hURXrAo pic.twitter.com/nuLzFZaBfW — ANI (@ANI) December 10, 2020

नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 130 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं… अगर यहां निर्वाचित प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी की क्या दुर्दशा होगी? अराजकता चरम पर है, पश्चिम बंगाल में प्रशासन ध्वस्त हो गया है.

You have security personnel with you. How can someone attack you? Instead of depending on the state, you depend on central force. The attack might have been planned, I have asked Police to investigate but I won't put up with lies all the time: West Bengal CM Mamata Banerjee https://t.co/ex4V6A2ouE pic.twitter.com/lyUh5J5Zau — ANI (@ANI) December 10, 2020

इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि आपके साथ सुरक्षाकर्मी होते हैं. कोई आप पर हमला कैसे कर सकता है? आप राज्य की सुरक्षा की जगह केंद्रीय बल की सुरक्षा पर विश्वास करते हैं. हमले की योजना बनाई गई हो सकती है, मैंने पुलिस से जांच करने को कहा है, लेकिन मैं हर समय झूठ नहीं बोलूंगी.

#WATCH They (BJP) has no other work. At times Home Minister is here, other times its Chaddha, Nadda, Fadda, Bhaddha is here. When they've no audience, they call their workers for doing Nautanki: West Bengal CM Mamata Banerjee addressing a public rally in Kolkata pic.twitter.com/uXrIyhdrj2 — ANI (@ANI) December 10, 2020

ममता बनर्जी ने कहा कि उनके (BJP) पास कोई और काम नहीं है. कई बार गृह मंत्री यहां होते हैं, जब वह नहीं होते तो कोई चड्ढा, नड्डा, फड्डा यहां होते हैं. जब उनके पास रैलियों में लोग नहीं होते हैं, तो वह अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने के लिए कहते हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल दौरे के दौरान BJP नेताओं के काफिले में CRPF, BSF और CISF के जवान मौजूद होते हैं.

इससे पहले जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के चंद घंटे बाद तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि उसे सूचना मिली है कि भगवा दल के कार्यकर्ताओं ने ही लोगों को अशांति पैदा करने के लिए ‘भड़काया’ था. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि क्या यह भाजपा का राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के ऐतिहासिक रिपोर्ट कार्ड से ध्यान हटाने का प्रयास था?

(इनपुट: भाषा)