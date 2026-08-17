JPSC परीक्षा रद्द होगी, झारखंड आंदोलन में जीत गए छात्र, कैसे राजी हुई सोरेन सरकार?

Ranchi Students Protest: झारखंड की सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को तैयार हो गई है. इसके लिए टीडीपीएल की ओर से आयोजित की गई सभी परीक्षाओं की जांच की जाएगी. इसकी जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी जाएगी. झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय ने ये घोषणा की है.
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, छात्रों की सभी जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं. उनसे दो दौर की बातचीत के बाद, मैं आज आपके सामने वे बातें रखना चाहती हूं जिन पर सहमति बनी है. जांच के बारे में, इस बात पर सहमति बनी कि JPSC परीक्षा जो आयोजित की गई है या TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के मामले में, 14वीं JPSC को रद्द करने का मुद्दा उठा था. जांच के दायरे में JSSC-CGL और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं शामिल थीं. TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जांच राज्य सरकार की एजेंसी CID करेगी. हमने यहां कहा है कि अगर किसी केंद्रीय एजेंसी को इसकी जांच करने की ज़रूरत पड़ी, तो ED को भी पत्र लिखा जाएगा… JSSC-CGL को लेकर छात्रों में चिंता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इसके नतीजे घोषित किए गए, नियुक्ति पत्र बांटे गए और लोग लगभग 1 साल से उन पदों पर काम कर रहे हैं. चूँकि मामला कोर्ट में है, इसलिए बदली हुई स्थिति में राज्य सरकार क्या और कैसे करेगी, इसे देखते हुए हमने छात्रों से आग्रह किया है कि CID जांच की पूरी निगरानी एक न्यायिक समिति करेगी.
दीपिका ने आगे कहा कि उन जांचों को 90 दिनों के भीतर पूरा करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट जाने और इस मामले में छात्रों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी. आज सबसे बड़ा मुद्दा सुधारों का है। यह सिर्फ़ झारखंड की समस्या नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय ज़रूरत है कि बदलते हालात और समय के अनुसार हम सुधार लाएं और बदलाव करें ताकि किसी भी तरह से पेपर लीक की गुंजाइश न रहे.
मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, छात्रों ने लगातार अपनी बातें हमारे सामने रखी हैं. सरकार लगातार कदम उठा रही है. अगर बातचीत होती है, तो निश्चित रूप से कोई समाधान निकलेगा. जहां तक दूसरे मामलों की बात है, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि बीजेपी ‘शिखंडी’ है, बीजेपी नेता ‘शिखंडी’ हैं. वे छात्रों की आड़ में झारखंड को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहते थे. SIR के ज़रिए वे चोरी करना चाहते थे; वे चाहते हैं कि छात्रों के असली मुद्दों को दबा दिया जाए—हम ऐसा नहीं होने देंगे.
#WATCH रांची: झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा, “छात्रों ने लगातार अपनी बात हमसे रखी है। सरकार लगातार पहल कर रही थी। वार्ता होगी तो जरूर समाधान निकलेगा। जहां तक अन्य बातें हैं मैं यही कहना चाहूंगी कि भाजपा शिखण्डी है भाजपा के नेता शिखण्डी है वे छात्रों की आढ़ लेकर… pic.twitter.com/WgWFVWHGMt
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2026
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