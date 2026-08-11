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झारखंड बंद के दौरान ABVP की विधानसभा घेरने की कोशिश- पुलिस ने हिरासत में लिया, BJP का जगह-जगह चक्का जाम

झारखंड में परीक्षा भर्ती अनियमितताओं का मामला गंभीर होता जा रहा है. सोमवार को छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद राज्य के विपक्षी दल बीजेपी ने मंगलवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है. शहर में जगह-जगह चक्का जाम है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 11, 2026, 1:25 PM IST
BJP Protest in Jharkhand
झारखंड में सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन
  • परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ विधानसभा मार्च पर निकले थे छात्र
  • पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज, विरोध में BJP-ABVP का प्रदर्शन
  • छात्रों के समर्थन में BJP ने शहर में जगह-जगह किया चक्का जाम
  • ABVP कार्यकर्ताओं ने की विधानसभा के घेराव की कोशिश, हिरासत में

परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर सोमवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. आंदोलनकारी छात्र अपना विरोध जताने के लिए विधानसभा मार्च पर निकले थे, इस दौरान पुलिस को उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोल और वाटर केनन का इस्तेमाल करना पड़ा. छात्रों पर हुए बल प्रयोग के खिलाफ मंगलवार कोभारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में एनडीए ने बंद का आह्वान किया है.

पुलिस हिरासत में ABVP कार्यकर्ता

दूसरी ओर उसके छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं घेराव की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने विधानसभा के करीब जाने से पहले ही हिरासत में ले लिया. राजधानी रांजी में इस बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला. इस दौरान एनडीए नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने भर्ती परीक्षा और अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अंधाधुंध बल प्रयोग किया.

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BJP का जगह-जगह चक्का जाम

शहर के कई हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जबकि एबीवीपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा की ओर बढ़ने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया. सुबह रांची के अधिकांश इलाकों में दुकानें खुली रहीं और छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही सामान्य रही. सुबह आठ बजे से ही भाजपा कार्यकर्ता अलग-अलग इलाकों में सड़कों पर उतरे और दुकानों को बंद कराना शुरू किया.

BJP कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए

कांके रोड, रातू रोड, हरमू चौक, अरगोड़ा चौक, बोड़ेया और सीएमपीडीआई गेट के पास कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया. कई स्थानों पर टायर भी जलाए गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटाया. नामकुम में सुबह करीब 11 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार चौक पर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और टायर जलाकर रांची-जमशेदपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. करीब साढ़े 11 बजे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर सड़क खाली कराई. इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. लोवाडीह में भी भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक गोप के नेतृत्व में बंद कराया गया.

कई बीजेपी कार्यकर्ता भी हिरासत में

पुलिस के अनुसार, लोवाडीह से 11 और नामकुम से 17 बंद समर्थकों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया. फिलहाल सभी को थाने में रखा गया है. हालांकि, बंद का असर पूरे शहर में एक जैसा नहीं रहा. मेन रोड, बरियातू और मोरहाबादी सहित कई इलाकों में दुकानें खुली रहीं और वाहनों का आवागमन सामान्य रहा. इधर, JPSC-JSSC आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था.

पुलिस ने नोकझोंक की भी खबरें

राज्यभर से पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ता पुराने विधानसभा परिसर के पास जुटे और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई. बाद में पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया. कुछ छात्र नेता बस की छत पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे. कुछ कार्यकर्ता बस के आगे और पीछे सड़क पर लेट गए.

(एजेंसी :आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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