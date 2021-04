Justice NV Ramana takes oath as the new CJI: जस्टिस एनवी रमना (Justice NV Ramana) ने आज शनिवार को भारत के 48 वें नए मुख्‍य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) में उन्हें शपथ दिलाई है. न्यायमूर्ति रमना ने ईश्वर को साक्षी मानकर अंग्रेजी में पद की शपथ ली. Also Read - COvid19: कोरोना कहर, 24 घंटे में महाराष्‍ट्र में 773 और दिल्‍ली में 348 लोगों की मौत

न्यायमूर्ति एनवी रमन ने देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शनिवार को एक आयोजित एक संक्षित समारोह में शपथ ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे शपथ समारोह के दौरान समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद उपस्थित थे.