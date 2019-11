नई दिल्‍ली: जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने सोमवार को सुबह करीब 9 बजे देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस बोबडे को देश के 47वें प्रधान न्‍यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई.शीर्ष अदालत के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश 63 वर्षीय न्यायमूर्ति बोबडे रिटायर्ड सीजेआई रंजन गोगोई का स्थान लिया.

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई रविवार को सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद न्यायमूर्ति बोबडे ने प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली.

प्रधान न्यायाधीश को तौर पर न्यायमूर्ति बोबडे का कार्यकाल करीब 17 महीने का होगा और वह 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे.

आयोजित शपथ ग्रहण समोरोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीश समेत वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद रहे.

