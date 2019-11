नई दिल्ली: जस्टिस शरद अरविंद बोबडे भारत के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में सोमवार को शपथ ग्रहण करेंगे. एक बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice of India) को सुबह 9.30 बजे पद की शपथ दिलाएंगे. बता दें कि जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 को प्रधान न्यायाधीश बनाए गए और रविवार को वह सेवानिवृत्त हुए.

निर्वतमान प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने 18 अक्टूबर को जस्टिस बोबडे को प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी. जस्टिस बोबडे इस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं.

Justice Sharad Arvind Bobde (in file pic) will take oath as the next Chief Justice of India (CJI), today. He will be administered the oath of office of Chief Justice of India by President Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/g1nn9i7ecO

— ANI (@ANI) November 18, 2019