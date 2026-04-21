Hindi India Hindi

Justice Swarna Kanta Sharma Arvind Kejriwal Delhi Hc Recusal Plea Verdict Explained

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा 'केजरीवाल' की याचिका से नहीं होंगी अलग! जानें रिक्यूजल मामले में दिल्ली HC ने क्या-कुछ कहा

Arvind Kejriwal recusal plea: दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को केस से हटाने की केजरीवाल की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जज किसी वादी के दबाव या सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे नैरेटिव के आधार पर अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकते और जजों के परिवार का सरकारी पैनल में होना पक्षपात का आधार नहीं है.

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की याचिका क्यों खारिज की?

Recusal plea against Justice swarna kanta sharma: दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति घोटाले मामले की सुनवाई को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग की थी. पिछली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि जस्टिस के बच्चे केन्द्र सरकार के वकील हैं और वे खुद अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाती रही हैं. उन्होंने इन घटनाओं को इस मामले के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया. आज दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने अरविंद केजरीवाल के रिक्यूजल याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. आइये जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या-कुछ कहा..

केजरीवाल की मांग पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने क्या कहा?

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि एक जज किसी वादी (litigant) के आधारहीन संदेह या मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर खुद को केस से अलग नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि जजों पर व्यक्तिगत हमले वास्तव में संस्था पर हमला हैं और किसी पॉलिटिशियन को जजों की न्यायिक क्षमता को आंकने की सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

West Bengal Elections: चुनाव आयोग कब किसी विधानसभा सीट को संवेदनशील घोषित करता है? जानिए क्या है ऐसा करने की प्रक्रिया 0

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

अदालत ने अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें शराब नीति मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटने (Recusal) की मांग की गई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे दबाव में जज हटने लगे, तो यह एक गलत मिसाल पेश करेगा और जनता को लगेगा कि जज किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं.

अधिवक्ता परिषद इवेंट में जाने पर जस्टिस ने क्या कहा?

केजरीवाल के इस आरोप पर कि जस्टिस ने ‘अधिवक्ता परिषद’ के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जस्टिस ने जवाब दिया कि ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी चर्चा के मंच थे. उन्होंने कहा कि बार और बेंच के संबंध केवल कोर्ट रूम तक सीमित नहीं होते और कई जज नियमित रूप से शैक्षणिक और कानूनी सम्मेलनों में शिरकत करते हैं.

Conflict ऑफ इंटरेस्ट पर जस्टिस की दो टूक

केजरीवाल ने दावा किया था कि जस्टिस के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में वकील हैं, इसलिए हितों का टकराव (Conflict of Interest) है. जस्टिस ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि इसका इस केस से कोई संबंध नहीं है. साथ ही उन्हें इस नैरेटिव से परेशानी है, जिसे ना होते भी गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने इस दावे को काल्पनिक कहानियों पर आधारित आरोप बताया.

Add India.com as a Preferred Source

अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी

कोर्ट ने अब मुख्य मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 और 30 अप्रैल की तारीख तय की है. इन डेट्स पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अपनी दलीलें पेश करेगी और इसके बाद प्रतिवादियों की दलील सुनी जाएगी. तब तक के लिए कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी तैयारी पूरी रखने को कहा है.