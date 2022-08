जस्टिस उदय उमेश ललित (UU Lalit to be Next CJI) भारत के अगले मुख्य न्यायधीश (CJI) होंगे. मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमणा (NV Ramana) ने इसके लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है. उन्होंने जस्टिस यूयू ललित को अपना उत्तराधिकारी चुनने की सिफारिफ की है. जस्टिस रमणा ने गुरुवार सुबह को इस बारे में लिखा सिफारिशी पत्र भी जस्टिस यूयू ललित को सौंपा. मालूम हो कि मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमणा आगामी 16 अगस्त को पद से रिटायर हो रहे हैं.Also Read - सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फिर कहा- ईमानदारी से पत्रकारिता करें मीडिया घराने, ये सिर्फ बिजनेस नहीं

CJI Shri N V Ramana today recommended to the Government the name of Hon’ble Shri Justice U U Lalit as his successor. Shri Justice Ramana handed over copy of the letter of his recommendation this morning.

