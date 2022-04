नई दिल्ली: लगभग 3 अरब डॉलर में 9.2 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के बाद अब ट्विटर के बोर्ड में शामिल एलन मस्क (Elon Musk) ने पराग अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्लेटफॉर्म पर नए सिरे से कटाक्ष करना शुरू कर दिया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मर रहा है, क्योंकि कई हाई-प्रोफाइल अकाउंट अक्सर ट्वीट नहीं करते हैं. मस्क ने 10 सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ट्विटर अकाउंट की सूची साझा करते हुए पूछा, “क्या ट्विटर मर रहा है?” उन्होंने पोस्ट किया था, “इनमें से अधिकांश शीर्ष खाताधारी शायद ही कभी ट्वीट करते हैं और बहुत कम सामग्री पोस्ट करते हैं. क्या ट्विटर मर रहा है?Also Read - Twitter Account Hacked: योगी आदित्यनाथ कार्यालय के बाद UGC India का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक

वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ट्विटर अकाउंट की सूची में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा (131.4 मिलियन फॉलोअर्स), गायक जस्टिन बीबर (114.3 मिलियन) और कैटी पेरी (108.8 मिलियन) जैसे नाम और लोकप्रिय कलाकार रिहाना और टेलर स्विफ्ट के अन्य शीर्ष खाते थे. पीएम मोदी का नाम भी इस सूची में लिखा है. मस्क ने पूछा, "उदाहरण के लिए टेलर स्विफ्ट13 ने 3 महीने में कुछ भी पोस्ट नहीं किया है."

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.

Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2022