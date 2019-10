ग्वालियर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस को आत्म अवलोकन की जरूरत है और पार्टी की आज जो स्थिति है, उसका जायजा लेकर सुधार करना समय की मांग है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलेगी और हमारी पार्टी वहां पर सत्ता में आएगी.

Jyotiraditya Scindia,Congress on Salman Khurshid’s remark: I would not like to react on someone else’s comment but yes no doubt that the Congress needs to do self introspection. https://t.co/P22EyRzeFa pic.twitter.com/RhSyYI0utc

