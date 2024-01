'कल्पना भी नहीं कर सकते कि...', रनवे पर यात्रियों के खाना खाने पर बोले नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया | VIDEO

मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर Indigo पैसेंजर्स का खाना खाते वीडियो वायरल होने की घटना को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) का भी बयान आया है. सिंधिया ने कहा कि जिस तरह से सुरक्षा के साथ समझौता किया गया वह ‘पूरी तरह से अस्वीकार्य’ है और इसी वजह से Indigo और मुंबई एयरपोर्ट पर जुर्माना लगाया गया है. सिंधिया ने कहा कि वह ‘कल्पना भी नहीं कर सकते’ कि विमान को पार्किंग स्टैंड क्यों आवंटित नहीं किया गया था? सिंधिया ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है.

हैदराबाद में शुरू हुए ‘विंग्स इंडिया 2024’ के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘घटना की सूचना मिलने के कुछ घंटे के अंदर ही आधी रात के बाद मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और तुरंत बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. उन्होंने कहा कि तीन-चार घंटे में नोटिस जारी कर दिए गए और 24 घंटे के भीतर जरूरी जुर्माना लगा दिया गया.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | On the imposition of heavy penalties on airlines & MIAL recently, Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia says, “…We have had a few days of zero visibility. In those days, it becomes difficult if not impossible for landings &… pic.twitter.com/QJJNPRrwqw

