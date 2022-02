नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्री (Civil Aviation Minister) ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) और कांग्रेस के सांसद (Congress MP) शशि थरूर (Shashi Tharoor) के बीच आज बृहस्पतिवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान (during the Question Hour in the Lok Sabha) हिंदी में जवाब देने (over replying in Hindi) के मुद्दे पर हल्की-फुल्की नोकझोंक देखी गई. दरअसल, गुरुवार को लोक सभा में प्रश्न काल के दौरान डीएमके सांसद के षणमुग सुंदरम और उन्ही की पार्टी के दूसरे सांसद पी. वेलुसामी ने नागर विमानन मंत्रालय से जुड़े कुछ सवाल पूछे, जिसके जवाब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार हिंदी में दे रहे थे. इस पर हस्तक्षेप करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने कहा कि मंत्री जी (ज्योतिरादित्य सिंधिया ) तो अंग्रेजी में बोलते हैं, तमिलनाडु के सांसद सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो अंग्रेजी में दे दीजिए.Also Read - JDU सांसदों ने पूछा- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, केंद्र ने कहा- ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं

थरूर ने इसे लोगों का अपमान तक बता डाला. इस पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शशि थरूर से पूछा कि आपको हिंदी में जवाब देने से क्या दिक्कत है. उन्होंने कहा कि अब इन लोगों को हिंदी बोलने पर भी आपत्ति हो रही है, जबकि सदन में इसके अनुवाद की भी व्यवस्था है.

तमिलनाडु के एक सदस्य के अंग्रेजी में पूछे गए पूरक प्रश्न का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हिंदी में उत्तर दिए जाने पर तिरूवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि यह अपमान है कि मंत्री हिंदी में जवाब दे रहे हैं. थरूर ने कहा कि मंत्री अंग्रेजी जानते हैं और उन्हें अंग्रेजी में जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा, "जवाब हिंदी में मत दीजिए, ये अपमान है लोगों का."

इस पर नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने कहा, ”यह अजीब बात है. हमारे यहां अनुवादक हैं. मैं अंग्रेजी में क्यों जवाब दूं. मैं हिंदी में बोलूं तो सदस्य को एतराज हो रहा है.” थरूर की टिप्पणी के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह अपमान नहीं है.