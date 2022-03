नई दिल्ली: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस मेरा गुजरा हुआ समय था. मैं अपने गुजरे हुए समय की बात करके अपना अभी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं. पीएम मोदी पिछले सात सालों से लोगों की भलाई करने वाली सरकार चला रहे हैं.Also Read - मध्य प्रदेश: उमा भारती ने शराब की दुकान में पत्थर फेंककर शराब की बोतलें तोड़ीं, Video Viral

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों की भी बात की. सिंधिया ने कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव बीजेपी जीतने वाली है.

Congress was my past & I don’t want to waste my time on my past. PM Narendra Modi has established a people-oriented government in the last 7 years and we believe that we will form govt in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh in 2023: Union minister Jyotiraditya Scindia pic.twitter.com/tKtbHRSRSY

