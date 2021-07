नई दिल्ली: ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministery) का कार्यभार संभाला. मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता सिंधिया ने बुधवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी. वह मार्च 2020 में बीजपी में शामिल हुए थे और इस समय राज्यसभा सदस्य हैं. इससे पहले इस मंत्रालय की जिम्‍मेदारी संभाल रहे हरदीप पुरी भी इस मौके पर मौजूद रहे. जनरल वी के सिंह (VK Singh) ने नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला.Also Read - UP News Update: ओवैसी की गाजी मियां दरगाह यात्रा पर विवाद, योगी के मंत्री मंत्री बोले- AIMIM और SBSP गठबंधन राजभर समुदाय का अपमान

सिंधिया ने ऐसे समय में मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, जब नागरिक उड्डयन क्षेत्र को कोरोना वायरस महामारी के कारण मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है. इस क्षेत्र में मांग काफी अधिक प्रभावित हुई है और इसके चलते विमानन कंपनियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है.

Delhi | Jyotiraditya Scindia takes charge as the Minister of Civil Aviation in the presence of former Aviation Minister Hardeep Singh Puri. pic.twitter.com/0yksgglzti

— ANI (@ANI) July 9, 2021