नई दिल्लीः कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल(Bhopal) में पहुंचेंगे. भाजपा सिंधिया का जोरदार स्वागत करने की तैयारी में जुटी है. शहर में चारो तरफ हार्दिक अभिनंदन के होर्डिंग्स लगाए गए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर तीन बजे तक भोपाल पहुंच सकते हैं.

सूत्रों की मानें तक राजा भोज एयरपोर्ट(Raja Bhoj Airport) से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक सिंधिया का विशाल रोड शो निकाला जाएगा और इसके बाद वे पं. दीनदयाल उपाध्याय, विजयाराजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमाओं और माधवराव सिंधिया की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे. सिंधिया के भोपाल पहुंचने से पहले पूरे शहर को सजा दिया गया है.

बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और वे 13 मार्च को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य सभा के लिए पर्चा भरेंगे. बताया जा रहा है कि सिंधिया के इस दौरे पर विशाल जनसमूह सड़कों पर नजर आने वाला है. कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सिंधिया के समर्थन में प्रदेश के कई जिला अध्यक्षों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

Madhya Pradesh: Hoardings put up near BJP party office in Bhopal to welcome #JyotiradityaScindia. He joined the party yesterday in Delhi, in the presence of party president Jagat Prakash Nadda. pic.twitter.com/F6WD97SkJ9

— ANI (@ANI) March 12, 2020