Kab Khulenge Schools: हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में मंगलवार को ये फैसला लिया गया कि अभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा. राज्य में चार सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे. उसके बाद स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा. पांच सितंबर को रविवार का अवकाश है, कैबिनेट ने 30 अगस्त तक विद्यार्थियों के स्कूल आने पर लगाई रोक को एक सप्ताह और बढ़ा दिया है. इस दौरान स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी. वहीं, डिग्री कॉलेजों में एक सितंबर से नियमित कक्षाएं लगेंगी. सकूल में शिक्षकों और गैर शिक्षकों का आन अनिवार्य रहेगा. नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों की चार सितंबर को फर्स्ट टर्म परीक्षा ऑनलाइन होगी.Also Read - Sarkari Naukri 2021: इस राज्य में भरे जाएंगे शिक्षकों के 4,000 खाली पद, जानें सरकार का क्या है फैसला...

मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. एक या दो सितंबर को दोबारा प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में कोरोना संक्रमण के मामलों की समीक्षा करने के बाद स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोलने का आगामी फैसला लिया जाएगा. Also Read - UP Me Kab Khulenge School: यूपी में आज से खुल गए कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, जानिए कब खुलेंगे क्लास 1 से 5 तक के स्कूल

The Himachal Pradesh government on Tuesday decided to further close the schools in the state till September 4, 2021: State Education Minister Govind Singh Thakur pic.twitter.com/1PbfiqVSog

