सहारनपुर के स्टेडियम में खिलाड़ियों का खाना टॉयलेट में रखे जाने का मामला गर्माया हुआ है. इसका वीडियो सामने आने के बाद एक क्रीड़ा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं मामले की जांच की जा रही है. सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम के स्विमिंग पूल के पास खाना बनाने के बाद टॉयलेट में रखने का वीडियो वायरल हुआ है यह खाना कबड्डी टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने आई 17 टीमों के 300 खिलाड़ियों और दो दर्जन ऑफिशियल के लिए बनाया गया था. टॉयलेट में खिलाड़ियों का खाना रखे जाने के वीडियो वायरल होने के बाद शासन ने इसे गंभीरता पूर्वक लिया और क्रीडा अधिकारी को निलंबित कर दिया.Also Read - Saanp Ka Video: कान में हो रही थी हलचल, डॉक्टर ने जांच की तो बाहर निकला डरावना सांप | देखें वीडियो

Kabaddi players were fed food in the bathroom in Saharanpur 300 players had come in the ongoing state kabaddi tournament in the stadium.

Officer suspended#Saharanpur #UP pic.twitter.com/6Hi8xpsgp0

— The National Bulletin (@TheNationalBul1) September 19, 2022