'पहले दिन ही इस्तीफा देने को तैयार थे धर्मेंद्र प्रधान...', BJP नेता के दावे से मची सियासी हलचल

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि उन्होंने छात्र आंदोलन के पहले दिन ही पद छोड़ने की पेशकश कर दी थी. उन्होंने ये भी कहा कि बाद में पार्टी के फैसले के अनुसार प्रधान ने तुरंत इस्तीफा दे दिया.

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कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान पहले दिन ही इस्तीफा देने को तैयार थे.

बीजेपी नेता के अनुसार, पार्टी नेतृत्व ने शुरुआत में उन्हें पद न छोड़ने की सलाह दी थी.

विजयवर्गीय ने कहा कि बाद में पार्टी के निर्णय के बाद प्रधान ने तुरंत इस्तीफा दे दिया.

उन्होंने विपक्ष पर आंदोलन का राजनीतिक श्रेय लेने का आरोप भी लगाया.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है. अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा दावा किया है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को नई चर्चा का विषय बना दिया है. विजयवर्गीय के अनुसार, छात्र आंदोलन शुरू होने के पहले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी नेतृत्व से कहा था कि अगर संगठन को उचित लगे तो वह शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं. हालांकि, उस समय पार्टी नेतृत्व ने उन्हें ऐसा नहीं करने की सलाह दी थी.

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आंदोलन शुरू होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी अध्यक्ष को अपनी इच्छा से अवगत कराया था. उनके अनुसार, उस समय पार्टी ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था और प्रधान से कहा गया था कि वे इस्तीफा न दें और इस विषय पर सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा भी न करें. विजयवर्गीय का दावा है कि बाद में जब परिस्थितियां बदलीं और पार्टी ने इस्तीफा स्वीकार करने का फैसला किया, तब धर्मेंद्र प्रधान ने बिना किसी देरी के अपना पद छोड़ दिया.

बीजेपी नेता ने धर्मेंद्र प्रधान के इस फैसले को संगठन के प्रति अनुशासन और जवाबदेही का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि प्रधान ने अपने पूरे कार्यकाल में पार्टी और सरकार की ओर से दी गई हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया. उनके अनुसार, इस्तीफा भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर संगठन के फैसले को प्राथमिकता देने का संकेत है.

विदेशी ताकतों को किया विफल

कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में ये भी दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने उन विदेशी ताकतों की योजनाओं को विफल कर दिया, जो भारत में अस्थिरता फैलाना चाहती थीं. उन्होंने कहा कि कुछ शक्तियां देश में हिंसा और अशांति का माहौल बनाना चाहती थीं, लेकिन समय पर लिए गए फैसले से उनकी कोशिशें सफल नहीं हो सकीं. हालांकि, इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई सबूत शेयर नहीं किए.

विजयवर्गीय ने विपक्षी कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उस आंदोलन का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जिसकी शुरुआत छात्रों ने की थी. उनके मुताबिक, आंदोलन का नेतृत्व छात्रों ने किया और विपक्ष बाद में उनके साथ खड़ा हुआ. उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आंदोलन के दौरान कांग्रेस के कितने नेताओं ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया या पुलिस कार्रवाई का सामना किया.

राहुल गांधी की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी की राजनीतिक सोच और समझ पर दुख होता है. उन्होंने कहा कि आरएसएस को समझने के लिए उसके कार्यों और योगदान को देखना जरूरी है. उनके अनुसार, देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसमें आरएसएस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है.

धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था. इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उन्हें गहरा दुख पहुंचाया है और यह मुद्दा उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं था. उनके इस्तीफे के बाद लंबे समय से चल रहा छात्र आंदोलन खत्म करने की घोषणा भी की गई. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है.