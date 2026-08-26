'मैं तो कहता हूं खूब महंगी हो जाए...' चीनी की बढ़ती कीमत पर बोले भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जानिए ऐसा क्यों कहा

Sugar Price Hike: कैलाश विजयवर्गीय ने चीनी के बढ़ते दाम पर कहा कि वह चाहते हैं चीनी खूब महंगी हो जाए. जानिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या वजह बताई.

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चीनी के बढ़ते दाम पर बोले कैलाश विजयवर्गीय (Image:X)

Sugar Price Hike: मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चीनी की कीमतों को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. बुधवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चीनी के दाम और बढ़ने चाहिए. विजयवर्गीय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह चाहते हैं कि चीनी खूब महंगी हो जाए. उन्होंने इसकी वजह भी बताई. मंत्री ने कहा कि आजकल ज्यादातर लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते और वह खुद भी मीठा नहीं खाते हैं.

‘मैं तो कहता हूं खूब महंगी हो जाए’

चीनी की कीमतों को लेकर बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ दिन पहले चीनी 70 रुपये तक थी और अब 60 रुपये हो गई है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत और कम हो सकती है. इसके बाद उन्होंने कहा, ‘अच्छा है, मैं तो कहता हूं कि खूब महंगी हो जाए.’ हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि बच्चों के लिए राशन की दुकान पर चीनी सस्ती मिलनी चाहिए. उन्होंने 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी ज्यादा चीनी खाने को ठीक नहीं बताया.

देखें Video:

“Let sugar become very expensive, I don’t use it at all as it’s not good for health.” – MP BJP Minister Kailash Vijayvargiya on rising sugar price pic.twitter.com/hLRvqTpXuM — Gems (@gemsofbabus_) August 26, 2026

गुड़ खाने की दी सलाह

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ज्यादा चीनी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता. उन्होंने कहा कि अगर किसी को मीठा खाने का मन हो तो एक बार गुड़ खा लेना बेहतर है, लेकिन चीनी से बचना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद मीठा नहीं खाते हैं. उनका पूरा बयान मजाकिया अंदाज में था, लेकिन चीनी की कीमतों को लेकर यह बात चर्चा में आ गई.

रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री

दरअसल, कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को बुजुर्गों, दिव्यांग बच्चों और आश्रम की महिलाओं के साथ रक्षाबंधन मनाने पहुंचे थे. कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. इसी दौरान उनसे चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल पूछा गया. जवाब देते हुए उन्होंने चीनी की कीमत, मीठा खाने की आदत और गुड़ को लेकर अपनी बात रखी. इसी दौरान उन्होंने चीनी के दाम बढ़ने की बात कही.

चीनी के दाम और इथेनॉल पर चर्चा

चीनी की कीमतों को लेकर मंडला से भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आजकल चीनी खाने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि कई लोग शुगर की समस्या से परेशान हैं. दूसरी ओर, चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर इथेनॉल का मुद्दा भी चर्चा में है. आलोचकों का कहना है कि गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में होने से चीनी की उपलब्धता पर असर पड़ा है. हालांकि चीनी उद्योग के संगठन ISMA ने कहा है कि देश में चीनी की कमी नहीं है. सरकार का भी कहना है कि देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और पिछले साल का बचा बफर स्टॉक भी उपलब्ध है. ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.