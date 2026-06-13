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कैंची धाम और अल्मोड़ा के लिए निकलने से पहले दें ध्यान, इन रास्तों पर रहेगी रूट डायवर्जन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Kainchi Dham traffic diversion 2026: कैंची धाम स्थापना दिवस मेले, 13 से 16 जून, के चलते नैनीताल, अल्मोड़ा और हल्द्वानी रूट पर भारी वाहनों और टू-व्हीलर्स की एंट्री बैन कर दी गई है. वहीं, पटना में मेट्रो स्टेशन निर्माण को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन की तैयारी है. यात्रा पर निकलने से पहले पूरा रूट प्लान यहां देखें...

Written by: Satyam Kumar
Published: June 13, 2026, 8:40 AM IST
Traffic route diversion
कैंची धाम मेला ट्रैफिक डायवर्जन (इमेज AI से है)

Kainchi Dham route diversion13-16 June: अगर आप अगले 3-4 दिनों में उत्तराखंड के पावन कैंची धाम दर्शन के लिए जाने की सोच रहे हैं, या फिर पहाड़ी रास्तों से हल्द्वानी-अल्मोड़ा का सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. बाबा नीम करोली के कैंची धाम मंदिर के स्थापना दिवस मेले के कारण 13 जून से 16 जून 2026 तक पूरे रूट पर भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. वहीं, बिहार की राजधानी पटना में भी मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण कुछ अहम रूट्स पर हलचल तेज होने वाली है…

किस रूट से कैंची धाम जाना रहेगा ठीक?

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 13 से 16 जून तक जीरो-जोन प्लान लागू किया है. इस दौरान भारी माल वाहनों और दोपहिया पर नो-एंट्री रहेगी. 13 जून को सुबह 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक और फिर 14 जून की रात से 16 जून की रात 11:00 बजे तक भारी माल वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. आवश्यक सेवाओं जैसे- राशन, दूध, सब्जी को केवल रात में ही आने-जाने की छूट होगी. इसके अलावे 14 जून की सुबह 8:00 बजे से 16 जून की शाम 4:00 बजे तक कैंची धाम की तरफ किसी भी टैक्सी बाइक या निजी दोपहिया वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें काठगोदाम रेलवे स्टेशन या भीमताल विकास भवन की पार्किंग में खड़ा करना होगा.

पार्किंग व 10 प्रमुख शटल पॉइंट्स

यदि आप कार या अन्य निजी वाहन से आ रहे हैं, तो आपको अपने रूट के हिसाब से निर्धारित पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर प्रशासन की शटल सेवा, बस/टैक्सी का उपयोग करना होगा. दिल्ली-NCR, मेरठ, देहरादून से आने वाले: इन वाहनों को हल्द्वानी गोलापार होते हुए काठगोदाम रेलवे स्टेशन या नगर निगम पार्किंग में पार्क कराया जाएगा. नैनीताल, भवाली की ओर से आने वाले लोगों को सैनिटोरियम पार्किंग, भवाली में पार्क करना होगा. अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ की ओर से आने वालों को अपनी गाड़ियां खैरना पार्किंग में खड़ी होंगी.

इन 10 जगहों से मिलेगी स्पेशल शटल सेवा:

  • सैनिटोरियम पार्किंग, भवाली
  • जंगलात बैरियर, भवाली
  • ब्लॉक पार्किंग, भीमताल
  • खैरना पार्किंग
  • पनीराम ढाबा
  • तल्लीताल टैक्सी स्टैंड, नैनीताल
  • नगर निगम इंटर कॉलेज, काठगोदाम
  • रेलवे स्टेशन, काठगोदाम
  • रोडवेज/केमू स्टेशन, हल्द्वानी
  • प्रस्तावित आईएसबीटी (ISBT) पार्किंग, गौलापार

पहाड़ी रूटों पर आम यात्रियों के लिए डायवर्जन

कैंची धाम मेले के कारण पहाड़ी जिलों से हल्द्वानी और मैदान की तरफ जाने वाले यात्रियों को घूमकर जाना होगा. अल्मोड़ा-बागेश्वर से हल्द्वानी जाने वाले सभी हल्के और भारी वाहन वाया सिकुड़ा बैंड से लमगड़ा होते हुए हल्द्वानी जा पाएंगे. वहीं, रानीखेत, द्वाराहाट से हल्द्वानी वाले वाहन भतरौंजखान से वाया रामनगर होकर हल्द्वानी की ओर भेजे जाएंगे. रोडवेज और केमू बसें 14 जून दोपहर 2:00 बजे से 16 जून दोपहर 12:00 बजे तक भवाली/कैंची क्षेत्र में नहीं आ सकेंगी. इन्हें खुटानी बैंड/क्वारब से डायवर्ट कर वाया रामगढ़-मुक्तेश्वर भेजा जाएगा.

पटना मेट्रो अपडेट

पहाड़ों के ट्रैफिक के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी बड़ी हलचल है. राजधानी पटना में मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड और एलिवेटेड निर्माण कार्य को गति देने के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है. जल्द ही पटना के तीन सबसे व्यस्त और वीवीआईपी इलाकों, पटना चिड़ियाघर (Zoo), विकास भवन और इनकम टैक्स गोलंबर में  मेट्रो स्टेशन का निर्माण शुरू होने जा रहा है. यातायात पुलिस अधीक्षक ने मेट्रो प्रोजेक्ट मैनेजरों और निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक कर एक व्यावहारिक रूट डायवर्जन प्लान तैयार करने को कहा है, ताकि निर्माण कार्य के दौरान आम जनता को भारी जाम से न जूझना पड़े. बता दें कि पटना मेट्रो लाइन-1, दानापुर से खेमनीचक और लाइन-2 पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी दोनों पर काम तेजी से बढ़ रहा है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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