कैंची धाम वाले नीम करौली बाबा के पुश्तैनी घर पर कब्जे का आरोप, नातिनों ने ट्रस्ट के खिलाफ दी शिकायत

यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर की ग्राम पंचायत नगला संत नीम करौली बाबा की जन्मस्थली है. यहां का मकान नंबर 154 वह स्थान है, जहां बाबा का जन्म हुआ था.

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उत्तराखंड में काठगोदाम से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम हैं. यहां नीम करौली बाबा की कहानियां प्रचलित हैं. (ANI)

कैंची धाम वाले नीम करौली बाबा के पैतृक मकान को लेकर विवाद अदालत में पहुंच सकता है. बाबा की छह नातिनों ने मकान नंबर 154 ‘व’ पर हनुमान ट्रस्ट के कब्जे का आरोप लगाया है. बाबा नीब करौरी का जन्मस्थान टूंडला के अकबरपुर में है. यह उनका पैतृक घर है.बाबा इसी मकान में रहते थे. यहां दो कमरों में बाबा और उनकी पत्नी की पूजा स्थली बनी है.बाकी कमरों में पुजारी रहते हैं.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, नीम करौली बाबा की पोतियों ने आरोप लगाया है कि बाबा के पैतृक मकान पर श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट ने जबरन कब्जा कर रखा है. इस बारे में पोतियों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) ऑफिस में शिकायत दी है. अगर प्रशासन मकान से जल्द ही ट्रस्ट का कब्जा खत्म नहीं कराता, तो बाबा की पोतियां अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी.वहीं, ट्रस्ट का दावा है कि ये सभी जगह उन्हें पहले ही मिल चुकी थीं. फिलहाल DM ने जांच के आदेश दिए हैं.

कौन थे नीम करौली बाबा?

बाबा नीम करौली का असली नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा है. साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद में उनका जन्म हुआ. 1958 में उन्होंने घर छोड़ दिया. 1961 में नैनीताल के पास कैंची धाम में पहली बार आए. 1963 में वृंदावन में उन्होंने देह त्याग दिया.

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बाबा नीम करौली के परिवार में कौन कौन?

बाबा नीम करौली के दो बेटे थे. बड़े बेटे अनेक सिंह शर्मा के एक बेटा और एक बेटी हैं.छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा की 6 बेटियां हैं. यानी बाबा के छोटे बेटे की 6 बेटियों ने DM संतोष कुमार शर्मा को एक शिकायती चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कब्जा हटवाने के साथ ही घर को ट्रस्ट से बाहर रखने की मांग की है.

पुश्तैनी घर गांव में बने बाबा नीम करौली के प्रसिद्ध मंदिर के पास ही है. बाबा के स्वजन जब भी गांव आते हैं, तो इसी घर में ठहरते हैं. पोतियों का आरोप है कि ट्रस्ट का दखल बढ़ने के बाद उन्हें यहां रुकने में परेशानी होती है. बता दें कि ट्रस्ट को लेकर विवाद पहले से चल रहा है. इसके कारण विकास कार्य होने में काफी परेशानी की बात भी सामने आई थी.

बाबा की संपत्ति के दस्तावेजों की जांच कराने की मांग

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बाबा की मुंबई निवासी पोती भावना रावत के पति मनोज रावत ने कहा, “अगर प्रशासन से उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला, तो वे इस मामले को अदालत में ले जाएंगे.” मनोज रावत ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बाबा के संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराई जाए. जब तक स्थिति साफ न हो, तब तक ट्रस्ट का संचालन प्रशासन की निगरानी में हो.

ट्रस्ट ने खारिज किए आरोप

श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बाबा की संपत्ति पर कब्जा करने के आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि बाबा का मकान, मंदिर और डाक बंगलिया ट्रस्ट को दान में दिया गया था. अगर यह संपत्ति ट्रस्ट को नहीं दी गई होती, तो इतने बरसों से ट्रस्ट इसकी देखरेख क्यों करता.

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