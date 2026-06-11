Kal Ka Mausam 12 June: दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में करवट लेगा मौसम, यहां पढ़ें अपने शहर का हाल

IMD Weather Update: मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. जानिए आपके राज्य में कल मौसम कैसा रहेगा?

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लोगों को मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है. (Photo from AI)

दिल्ली और उसके आसपास NCR इलाकों, हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान में कल मौसम से थोड़ा राहतभरा रह सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार इन राज्यों में कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश और तेज आंधी की संभावना है. दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, यूपी के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी शुक्रवार (12 जून, 2026) को मौसम कैसा रहने वाला है?

बिहार-झारखंड से बंगाल, ओडिशा तक बारिश

पूर्वी भारत में मानसून मजबूत होता दिखाई दे रहा है. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कल अच्छी बारिश होने की संभावना है. बिहार और झारखंड में कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

ओडिशा में भी कई जिलों में तेज बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम खराब रह सकता है. इन सबसे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. लोगों को मौसम विभाग की सलाह का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

MP, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कैसा रहेगा मौसम?

मध्य प्रदेश में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. वहीं, छत्तीसगढ़ में भी बारिश और आंधी का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है. महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गर्मी का असर अभी बना रहेगा और कुछ स्थानों पर हीटवेव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग ने बताया है कि इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

केरल, कर्नाटक में मानसून दिखाएगा दम

दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में मानसून एक्टिव नजर आएगा. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. केरल और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ-साथ गर्मी और उमस का असर भी महसूस किया जा सकता है.

तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा क्षेत्र में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. कर्नाटक के तटीय और आंतरिक इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि समुद्री क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की आशंका है.

अंडमान-निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट

इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल बारिश होने की संभावना है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.

देशभर में मानसून की बढ़ती रफ्तार

IMD के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब यह कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है. अगले दो से तीन दिनों में इसके यूपी, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है. इसके चलते देश के कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि, कुछ इलाकों में अभी भी गर्मी और उमस बनी रहेगी, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश लोगों को राहत देने का काम करेगी.