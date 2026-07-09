Kal Ka Mausam 10 July: दिल्ली-UP और पंजाब समेत 18 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, चेक करें 48 घंटों का वेदर अपडेट

मानसून ट्रफ उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक फैली हुई है. पूरे देश के औसत की बात करें, तो 1 जून से 8 जुलाई तक सामान्य के मुकाबले 15% कम बारिश दर्ज की गई है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 9, 2026, 6:24 PM IST
MAUSAM
मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है. कुछ शहर अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. (ANI)
  • दिल्ली में 10 जुलाई को 95% बारिश का पूर्वानुमान
  • झारखंड में 70 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
  • 1 जून से 8 जुलाई तक 15% कम बारिश दर्ज.
  • UP में 10 जुलाई को चक्रवाती हवा का अलर्ट.

Weather Update: मानसून ने गुरुवार (9 जुलाई 2026) को पूरे देश को कवर कर लिया है. देश के करीब-करीब सभी राज्यों में बारिश हो रही है.दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव, अंडमान-निकोबार, लद्दाख और तमिलनाडु में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हुई. इसके अलावा सिक्किम , ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई.वहीं, पूर्वोत्तर भारत में सबसे कम बारिश हुई है. ये राज्य मणिपुर, मेघालय, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों के लिए वेदर अपडेट जारी कर दिया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 10 जुलाई के लिए दिल्ली, यूपी समेत 18 राज्यों के लिए भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है. पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली का तांडव देखने को मिल सकता है.आइए जानते हैं शुक्रवार को कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम? कहां बारिश के हैं आसार? किस शहर में चल सकती हैं आंधी और कहां पड़ सकते हैं ओले:-

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मानसून का स्टेटस?

IMD के मुताबिक, भारी बारिश के पीछे कुछ प्रमुख मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं. उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो मध्य और उत्तर भारत में भारी नमी खींच रहा है, मानसून ट्रफ उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक फैली हुई है. पूरे देश के औसत की बात करें, तो 1 जून से 8 जुलाई तक सामान्य के मुकाबले 15% कम बारिश दर्ज की गई है.

किन राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी?

मौसम विभाग के मुताबिक, 10 जुलाई को देश के 18 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, महाराष्ट्र और केरल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है. इस दौरान 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलेगी. बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में बारिश के दौरान ओले भी गिर सकते हैं.

दिल्ली का मौसम

  • राजधानी दिल्ली में 10 जुलाई को 95% बारिश का पूर्वानुमान है. IMD ने दिल्ली में शुक्रवार को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.
  • दिल्ली में शुक्रवार को मैक्सिमम टेंपरेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा. शनिवार को टेंपरेचर थोड़ा बढ़ सकता है.
  • IMD के मुताबिक, दिल्ली में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 6.3 इंच (160 मिमी) बारिश उत्तर-पूर्वी दिल्ली के तुखमीरपुर में दर्ज की गई. वहीं, सफदरजंग में 2.9 इंच (72.6 मिमी) बारिश हुई.
  • IMD के मुताबिक, मयूर विहार में 4.1 इंच (103 मिमी), दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3.5 इंच (90 मिमी), महरौली में 3.4 इंच (86 मिमी), पूसा और लोधी रोड में 3.3 इंच (83 मिमी) बारिश दर्ज की गई है.

यूपी का मौसम

  • उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को चक्रवाती हवा और हल्की बारिश का अलर्ट है. मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, बांदा, कानपुर, बिजनौर, पीलीभीत, मोरादाबाद, बरेली, बहराइच, सीतापुर, बलरामपुर, कुशीनगर, हरदोई, अयोध्या, उन्नाव, सुल्तानपुर, अमेठी और आजमगढ़ में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
  • इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. जबकि, लखनऊ में कल 10 जुलाई को आसमान साफ रहेगा. मैक्सिमम टेंपरेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेंपरेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

बिहार का मौसम

  • बिहार के लिए IMD ने 10-11 जुलाई का वेदर अपडेट दिया है. बिहार के गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, सारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश होने का अलर्ट है.
  • पटना, सारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और पटना में 10 जुलाई आकाशीय बिजली का तांडव भी दिख सकता है.
  • पटना में शुक्रवार और शनिवार को मैक्सिमम टेंपरेचर काफी कम रहेगा.मैक्सिमम टेंपरेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेंपरेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

झारखंड का मौसम

  • झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, जामताड़ा, बोकारो, रांची, सिमडेगा, गिरिडीह, सरायकेला, दुमका, गुमला, खूंटी, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.
  • इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया गया है.
  • राजधानी रांची में 10 और 11 जुलाई को मैक्सिमम टेंपरेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेंपरेचर 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

पश्चिम बंगाल का मौसम

  • पश्चिम बंगाल के लिए 10-11 जुलाई का मौसम अपडेट जारी किया गया है. इसके मुताबिक, बंगाल के झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया, अलीपुरद्वार, नादिया, मालदा, हुगली, कूचबिहार और कालिम्पोंग में शुक्रवार और शनिवार को तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट है.
  • इस दौरान कोलकाता में 10 जुलाई को मैक्सिमम टेंपरेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेंपरेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा.

उत्तराखंड में मौसम का हाल

  • IMD के मुताबिक, उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, उत्तर काशी, बागेश्वर और टिहड़ी गढ़वाल में 10 जुलाई (शुक्रवार) को बारिश-आंधी की चेतावनी है.
  • इस दौरान राजधानी देहरादून में मैक्सिमम टेंपरेचर 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मिनिमम टेंपरेचर 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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