Kal Ka Mausam: घर से छाता लेकर निकलें! दिल्ली-UP समेत 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानिए 10 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

कल का मौसम 10 सितंबर: दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. तेज हवाओं, आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है.

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दिल्ली-UP समेत 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट (Image: AI)

Kal Ka Mausam 10 Sept: मौसम विभाग (IMD) ने कल 10 सितंबर को देशभर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. अलर्ट के अनुसार दिल्ली, यूपी समेत देश के 24 राज्यों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान भी आ सकता है. इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है. दक्षिण तेलंगाना से मन्नार की खाड़ी तक ट्रफ लाइन सक्रिय है. उत्तर हरियाणा में भी सर्कुलेशन है. उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है. लोगों को मौसम देखकर घर से निकलने की सलाह दी गई है.

दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में 10 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. मौसम का असर 14 सितंबर तक बना रह सकता है. IMD के मुताबिक 11 सितंबर से हल्की बारिश की भी संभावना है. 10 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

उत्तर प्रदेश कैसा रहेगा कल का मौसम?

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 10 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट है. नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, रामपुर समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

दैनिक मौसम परिचर्चा (09-09-2026) उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आस-पास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के कारण, 9 से 11 सितंबर के दौरान ओडिशा में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश और 10 सितंबर को कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 9 से 11 तारीख… — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 9, 2026

बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम?

बिहार के कई जिलों में 10 सितंबर को मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. पटना, सिवान, सारण, वैशाली, मधुबनी, अररिया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भोजपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है. इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. पटना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

किन 24 राज्यों में है बारिश का अलर्ट?

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम, नगालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम लिस्ट में शामिल हैं.